Sıkı kontrol şart

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkedeki hayvanlarda herhangi bir salgın hastalık olmadığını belirterek, “Bu ülkede en kaliteli etler üretilmektedir” dedi.

Mustafa Naimoğulları, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada hayvanlarda salgın hastalık olduğu yönündeki iddialarla ilgili, “Bizim ülkemizdeki hayvanlarda herhangi bir salgın hastalık yok” dedi.

Naimoğulları, insan hayatını ve hayvanların sağlığını zarara sokacak bir durumun olmadığına değinerek, “Bu ülkede en kaliteli etler üretilmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta bazı hayvanlarda salgın olduğu yönünde bilgi aldıklarını dile getiren Naimoğulları, “Türkiye’den nitelikli et getirilecekse, sıkı bir tedbir alınması gerekiyor” diye konuştu.

Naimoğulları, Türkiye’deki bazı hayvan pazarlarının ‘salgın hastalık’ gerekçesiyle kapatıldığına işaret ederek, “Ülkeye gelen nitelikli etler kapsamlı bir kontrolden geçmelidir” açıklamasında bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, gelen etlerin kontrolleri sonrasına gerekirse Türkiye’den et alımının durdurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.