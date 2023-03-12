Diyalog kapısı açık

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, revize edilmek üzere geri çekilen “İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ” üzerinde görüşmelerin başlaması kararı aldığını açıkladı.

Bakanlık, yasanın sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla ilgili meslek odalarını yarın saat 14.00’te bakanlıkta yapılacak istişare toplantısına davet ederek, kamuoyu nezdinde açık diyalog çağırısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin planlı ve bilimin ışığında sürdürülebilir bir biçimde büyümesine olanak vermek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında, 20 Şubat tarihinde, Başbakan Yardımcılığı’nın çağrısıyla Müsteşar Serhan Aktunç başkanlığında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantıya, Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik, Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülizar Eroğlu ve bazı oda üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, meslek odalarının ortaya koyduğu ortak görüş dikkate alınarak, Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, ilgili meslek odaları ile yeniden görüşülerek bilimin ışığında sürdürülebilir büyümeye imkan verecek şekilde revize edilmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından geri çekildiği hatırlatıldı.

