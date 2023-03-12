Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da başlayan kanalizasyon çalışmaları 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Kentin bir çok noktasının trafiğe kapalı olmasından dolayı trafik sıkıntısı yaşayan Mağusa halkı, “Bu çile ne zaman bitecek” diyerek tepkisini dile getirdi.

Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, yolların asfaltlanmadığını ve kapalı yolllar nedeniyle trafikte sıkışıklıklar yaşandığını ifade etti.

Özellikle saat 1.:00 sıralarında şehirde büyük bir trafik sıkışıklığı olduğunu belirten vatandaşlar, “İşlek bölgede çalışma nedeniyle yol kapalı, o saatte zaten sıkışık olan trafikte tam bir keşmekeş yaşanıyor, bu çalışmaları bir an önce tamamlasınlar” şeklinde konuştu.

