Kısa devre kül etti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'da, dün saat 14.30 sıralarında, Ceylan Güçlü, kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın motor bölümündeki aküsü, hava filtresi ve plastik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ön kaputu zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor

Park halindeki minibüs yandı

Öte yandan Lefkoşa’da, park halinde bulunan minibüs kısa devre sonucu yandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 sıralarında, Özlem Sokak üzerinde, park halinde bulunan THE 934 plakalı minibüs aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar gördü.

Isıdan dolayı minibüsün boyası ise kısmen zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

