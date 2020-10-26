‘Güzel günler gelecek’

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, seçim sürecinde aktif olarak çalışan bir kişi olarak “Türkiye ile sağlanan uyumun, her konudaki etkinliği artıracağını” düşündüğünü ifade etti.

Ahmet Savaşan, “Sayın Ersin Tatar’ın seçim sürecinde Türkiye kamuoyundan aldığı desteği ve seçilmesinin Türkiye kamuoyuna verdiği pozitif mesajı hep birlikte izledik. Aslında Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, yalnız başına bile Türkiye-KKTC ilişkilerini çok olumlu bir noktaya getirdi” dedi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Savaşan, “Bu sürecin bilinçli bir şekilde devam ettirilmesiyle iki devlet arasındaki ilişkilerin çok daha iyi bir duruma gelerek Kıbrıs Türk Halkı’nı maddi manevi güçlendireceğini hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrenci ve turist hareketi başlayacak

Savaşan, bir salgın sürecinden geçtiğimizi hatırlatarak, şunları söyledi: “Öğrenciler geri dönmeye başladı. Turistler de gelmeye başlayacak. Bu hareketler öncelikle Türkiye’den olacak. Türkiye, salgın nedeni ile oluşan bütçe açığımızı da finanse ediyor. Bu sayede devlet ödeme güçlüğüne düşmeden yoluna devam edebiliyor.”

Tatar’ın yaptıkları, yapacaklarının kanıtıdır

“Dikkat edilirse, bütün beklentilerimiz Türkiye ile ilgilidir” diyerek Türkiye ile uyumlu olmanın önemine dikkati çeken Savaşan, sözlerini söyle tamamladı:

“Sayın Tatar’ın yaptıkları, yapacaklarının kanıtıdır. Türkiye ile uyumlu olacağını zaten biliyorduk. Bu uyum devam edecek ve bizi güçlendirecek.

Sayın Tatar, toplumsal birliğe büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanlığı sırasında bunun için yapacağı çok şey olacak. Toplumsal birlik ve dayanışma güçlenecek.”