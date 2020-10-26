Rest çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım açıklamalarına sert tepki göstererek, "Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Amerika'yla ilişkilere değinen Erdoğan, “Bazı Amerikalılar çıkıyor, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arıyor. Diyor ki, biz sizin yanınızda kim var biliyoruz, Erdoğan var Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap” ifadelerini kullandı.

Kontrolden geçmesi lazım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders’e de tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“Fransa’nın başındaki zat. Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan… Ya önce sen kendine bak. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım bunun. Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var.

O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa sen haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Haddini bileceksin.

Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Sizin kulağınız var duymuyor. Gözünüz var görmüyor. Ağzınız var hakikati konuşamıyor. Faşist sizsiniz.”

Macron ve Wilders’tan skandal ifadeler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Macron’un bu açıklamalarından sonra Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürler devlet binalarında gösterildi. Türkiye ve İslam düşmanlığıyla bilinen Geert Wilders ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir karikatürüne yer vererek ‘terörist’ yazdı.