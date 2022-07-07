Hükümet gece  gündüz çalışıyor!

Başbakan Ünal Üstel, yakıt alımı için uluslararası ihaleyi başlattıklarını, Türkiye’den gelen jeneratörlerin kurulduğunu, trafo arızalarının giderildiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, yakıt sağlayıcı firmadan kaynaklanan yakıt ve arızalar nedeniyle ülkede son günlerde yaşanan elektrik sorununu hızlı bir şekilde çözmek ve halkı mağdur etmemek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki iki adet jeneratörün 48 saat gibi kısa bir süre içerisinde devreye alındığını, trafo arızaları giderildiğini ve gereken yakıt temininin yapıldığını duyurdu, "Hükümet olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Hükümetimiz, halkımızın bayramı refah içinde geçirmesi çabası içerisindeyken, ana muhalefet partisi bu çabamızı popülist bir yaklaşımla eleştirme gayreti içine girmiştir" dedi.

Muhalefeti eleştirdi

Başbakan Üstel Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) elektrikte yaşanan sıkıntılar üzerine Başbakanlık önünde dün sabah yapmış olduğu açıklamaya işaret ederek, "Ana muhalefet partisi Başkanı ve milletvekilleri, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada talep ettiği bilgi ve belgeleri, kendisi veya partisi adına, İyi İdare Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince devlet kurumlarımızdan yazılı olarak talep etmesi gerektiğini bildiğinden şüphem yoktur" diye konuştu.

Üstel,"Ana muhalefet partisinin bu şekilde popülizm yaparak, halkımızı bayram öncesi huzursuz etmeye ve kışkırtmaya çalışmasına gerek yoktur" dedi.

Üstel, devlet olarak ülkenin huzur ve refahı için almış oldukları kararların arkasında olduklarını ve halkın bir gün daha elektriksiz kalmaması için gereğini yaptıklarına vurgu yaptı, yakıt alımı için uluslararası ihaleyi de başlattıklarını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 09:33