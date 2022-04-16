Onlar birer sanat güneşi

Kültür Dairesi’nin, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde 15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle düzenlediği, “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” ödül töreni ve resepsiyonu Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun yaptığı etkinlikte, Mehmet Kansu, Aylın Örek, İnci Kansu, İsmail Bozkurt, Mahmut İslamoğlu, Aytaç Çağın’a ödül verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, bu anlamlı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki mücadelesinin ve geleneklerinin, kültür ve sanatının sanatçılarının gayretiyle yaşatıldığını kaydetti.

Sanat alanında çok şeyler yapılıp başarılabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunları başarabilecek çok değerli sanatçılar bulunduğunu belirtti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, bugünün önemine değinerek, kendisini yetiştiren öğretmenlerinin karşısında olduğu için çok heyecanlandığı ve gururlu olduğunu söyledi.

Zaimağaoğlu, konuşmasının ardından yurt dışında bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun mesajını okudu.

AÖA’da da etkinlik düzenlendi

Öte yandan Dünya Sanat Günü nedeniyle Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) düzenlenen “Kültür ve Sanata Yön Verenler” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi engellere rağmen Kıbrıs Türk kültürü ve sanatını dünyaya duyuran sanatçıları tebrik etti.

Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendi kültür ve sanatına sahip çıkmaya devam edeceğini; sanatçılara sahip çıkmanın ve destek olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Halk dansları gösterisiyle başlayan etkinlik, konuşmalar, müzik dinletisi, sergi açılışı ve Şair-Yazar Mehmet Kansu ile söyleşiyle devam etti.

Etkinlikte; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Perkan Zeki,

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar birer konuşma yaptı.