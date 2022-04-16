Girne Belediyesi ile İpek Denizli Sanat Atölyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü vesilesiyle Girne Ramadan Cemil Meydanında ortak etkinlik düzenledi.

Verilen bilgiye göre, fotoğraf ve resim sergilerinin yer aldığı Meydanda bazı yazarlar kitap imzaladı ve şairler de şiir okudu.

Etkinliğin açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak lojistik destek sağlayarak etkinliğin daha güzel geçmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

İpek Denizli ise, etkinliğin gerçekleşmesi için ortaya koyduğu uğraştan dolayı Belediye Başkanı Nidai Güngördüye teşekkür etti.

Etkinlikte, Feyzan Korur, Ayşe Tural, Zafer Muhtaroğlu, Özlem Karakaşlı, İlkay Adalı, Orkun Bozkurt, Zeynep Yenen, Nurperi Özgener, Gülşen Musa Şenderin, Ferdiye Yurdakul kitapları ve şiirleri ile katkı koyarken, en uzun resim, seramik kil çalışması, ebru çalışması ve çeşitli doğaçlama kartları ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.