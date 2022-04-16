Çalışma Dairesinde işler durdu

Afet İLBAN

Çalışma Dairesi’nde örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) dün dairede tam gün greve gitti.

“Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme, yok oluş ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi” anlayışına karşı yapılan grev nedeniyle Lefkoşa’daki daire önünde basın açıklaması yapıldı.

Bazı sendikaların da destek verdiği grevle ilgili açıklamalarda, Çalışma Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne (İPGM) “fırsat eşitliği gözetilmeksizin 11 kişinin istihdam edilmesi”ne de tepki gösterildi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuşmasında, “Zor durumda olan hükümet” ve “içi boş maliye” söylemlerine dikkat çekerek, “Hükümet edenler param yok diyor ama tasarrufa gelince hiçbir adım atmıyor” eleştirisinde bulundu.

“Maliye ödenekli olmadığı” söylenerek merkeze istihdam yapıldığını ifade eden Serdaroğlu, “Parası olmayan nasıl istihdam yapar?” sorusunu sordu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, yok oluşa ve yoksulluğa karşı mücadele başlattıklarına işaret ederek, “Bizim derdimiz memleket gailesidir… Ancak hükümet edenlerin gailesi gelecek seçimlerdir” dedi.

Grev ve basın açıklamasına KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, DAÜ-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, Memur-Sen, DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş), TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen) ve HÜR-İŞ (Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş) destek verdi.