Hızlı artış önlenemiyor

Rum basını, Güney Kıbrıs’ın maruz kaldığı kaçak mülteci akınına ilişkin çeşitli haberlere geniş yer verirken, yeni bir mülteci grubun yakalandığını aktardı.

Alithia gazetesi, önceki gün sabah saatlerinde 31 kaçak mültecinin, Baf’ın “Poli Hrisohus” bölgesinde sahilde tespit edildiklerini yazdı.

Mülteciler arasında, ebeveynleri bulunmayan 16 ve 17 yaşlarında iki çocuğun yanı sıra 14 çocuk bulunduğunu vurgulayan gazete, mültecilerin ise verdikleri ifadelerde, Çarşamba günü Mersin limanından, iki Türk’ün kullandığı bir balıkçı teknesiyle açılarak söz konusu noktaya vardıklarını söylediklerini iddia etti.

Habere göre, mültecileri, insan kaçakçılarına adam başı 3’er bin dolar ödeme yaptılar.

Kayıp çocuk var

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, kaçak göç ve mülteci konularının dün toplanan Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Gazete, Rum İltica Dairesi Müdür Yardımcısı Yannis Sotiriadis’in toplantıda verdiği bilgiler ve sunduğu belgelere göre, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 5 bin 120 siyasi sığınma başvurusu yapıldığını yazdı.

Sotiriadis, 2021 yılı için bu rakamın 12 bin 600 olduğunu, Ukraynalılar dışında 21 bin 500 başvurunun ise beklemede olduğunu belirtirken İltica Dairesi’nin personel açısından güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki iltica konusundaki rakamlara konuşmasında ayrıntısıyla değinen Sotiriadis ayrıca, Purnara Mülteci Kampı’nda kaldıkları sırada ortadan kaybolan, ebeveynleri bulunmayan 11 çocuğun varlığından da söz etti.

Sotiriadis, 2019 yılında 4, 2021 yılında 3 ve 2022 yılında ise 4 çocuğun söz konusu kamptan kaybolduklarını ve şu ana kadar yürütülen çalışmalarda yerleri veya akıbetlerinin tespitinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.