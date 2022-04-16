Eylem sona erdi

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’deki temasları tamamladıktan dün ülkeye dönen Başbakan Faiz Sucuoğlu ayağının tozuyla eylem yapan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’yla (El-Sen) bir araya geldi. Görüşmede uzlaşı sağlandığı, eylemin son bulduğu öğrenildi.

El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç dün akşam yaptığı açıklamada , “12 Nisan 2022'de başlattığımız işbaşı yapmama eylemimiz önerilerimizin kabul edilmesi ile son bulmuştur” dedi.

Öneriler sunulmuştu

El-Sen geçtiğimiz pazartesi günü ülke genelinde iş bırakma eylemi başlatmıştı. Sendika eylem kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Bakanlıklar ve BRTK’nın elektriklerini kesmişti. Sendika dün sabah saatlerinde de Teknecik Elektrik Santrali eylem gerçekleştirmişti.

Santral girişinde toplanan eylemciler lastik yakmış, kara dumanlar her yeri kaplamıştı. Eylemde El-Sen Kıb-Tek Yönetim Kuruluna 6 maddelik bir öneri sunmuştu.

Sendika şunları talep etmişti:

1- Kıb-Tek'in tüm yasal mevzuatlarının gerektiği gibi maliyet altında satış yapmaması,

2- Türkiye Cumhuriyeti'nden hibe edilmesi planlanan jeneratörlerin haricinde El-Sen ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında 6 Eylül 2019'da imzalanan mutabakat metninde geçen jeneratör ihtiyacının en az 2 tanesinin doğrudan alım yöntemi ile bir takvim çerçevesinde alınması,

3- Kıb-Tek'in ivedi ihtiyacı olan sayaç, malzeme, personel ve diğer ihtiyaçlarının bir takvim çerçevesinde giderilmesi,

4- Uzun vadeli taksitlerle ertelenen kıb-Tek alacaklarının kısa vadeli ödeme yöntemi bulunarak borç bakiyelerinin kapatılması, kamu alacaklarının bir takvime bağlanarak tahsil edilmesi,

5- Bakanlar Kurulu kararı ile Mart 2022 ayı için yapılan indirimli tarifelerden oluşan zararın El-Sen'in de içinde olacağı bir komite tarafından hesaplanıp 2 taksit halinde, Mayıs ayı sonu ve en geç Haziran ayı sonu olmak üzere Kıb-Tek'e ödenmesi,

6- Hakkında yasadışı şekilde dava okunan El-Sen üyelerinin davalarının geri çekilmesi ve eylemlerimize katılan üyelerimize disiplin soruşturması açılmaması.

