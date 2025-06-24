Gençler yeteneklerini sergiledi

Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu himayesinde, Gençlik Dairesi ve Gençlik Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Festivali, Mesarya’da büyük bir coşkuya sahne oldu.

Bölgenin dört bir yanından gelen gençler, müzikten halk danslarına çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergilerken, üreticiler de kurdukları stantlarla festivale renk kattı.

Festivalde, gençlik merkezlerine yönelik projeler açıklanırken, bölge halkının talepleri de dinlendi.

Festivalde konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ataoğlu, etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinden memnuniyet duyarken, bazı siyasetçilerin katılmamasını “gençlerin emeğine saygısızlık” olarak niteledi.

Festivalin, aynı zamanda gençlik politikalarına yön verecek geri bildirimlerin toplandığı bir platform işlevini gördüğü açıklandı.



