Aileleri gururla izledi

Ömer KADİROĞLU

Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu'nda yılsonu müsameresi ve mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları gösterileri veliler ve davetlilerle buluştururken, mezun olan öğrenciler ise ilkokula veda etti. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından açılışı gerçekleştirilen sergiyi aileler de gezdi. Aileler çocuklarına ait el işlerini görme şansı yakaladı. Okul yönetimi, eğitime verdiği katkı ve desteklerden dolayı Başkan Çelebi’ye teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Çelebi, böyle anlamlı bir günde öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, eğitime her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.