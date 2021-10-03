Kendi başını belaya soktu

Suna ERDEN

Sağlık Bakanlığı’nda, AdaPass bölümünde görevli memur olan Murat Zeytin, sistemde sahte aşılı bulunan bir kişinin kaydını silme suçlaması ile tutuklandı. Zeytin’in, aşı olmadığı halde sisteme aşılı olarak kayıtlı olan bir kişinin, kaydını sistemden yok ettiği iddia edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Feyyaz İneci, zanlının Eylül 2021 tarihi içerisinde sağlık bakanlığında görev ifa ettiği sırada daha önce soruşturması başlatılan meselede adı geçen A.K isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti.

Polis zanlının evinde arama yapıldığını ve bir dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını belirtti. Zanlının, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini de kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.