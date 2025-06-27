Hayranlık uyandırdı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin (SAM) Yıl Sonu Gösterisi çok beğenildi. Yıl sonu gösterisinde SAM öğrencileri, dans, bale, jimnastik, halk dansları gösterileri sundu, koro söylediği şarkılarla herkesi coşturdu.

Minikler ve gençlerin sahne performansı ayakta alkışlandı, eğitmenlerinin ortaya koyduğu emek tebrik edildi.

Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları katıldı.