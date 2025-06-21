Eğlence dorukta

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; önceki akşam Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Muhittin Yangın, Sidar Karakuş, Fırat Özakıncı, Işık Gökman, Ayşe Nur Aydın, Yıldır Yıldırım, Aliye Gilanlıoğulları, İbrahim Şevki, Ahmet Evan sahne aldı.

Konserde, Edip Akbayram ile Volkan Konak’ın unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Sos Müzik Grubu orkestrası eşliğinde verilen konser sonunda tüm sanatçılar aynı anda sahne alarak, “Güzel günler göreceğiz çocuklar” ve “İzmir marşı” şarkılarını birlikte seslendirdi.

“Senden güzeli mi var”

Festival kapsamında sahne alan Emre Fel ise özgün tarzı, sesi ve sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Amfi Tiyatro’da geçekleşen konsere Emre Fel hayranları büyük ilgi gösterdi. Geniş hayran kitlesine sahip sanatçı konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarını sahnesiyle büyüledi.

“Senden güzeli mi var” “Sana el pençe durmam” “Naçar” gibi popüler şarkıları yanında Barış Manço ve Cem Karaca gibi müzik duayenlerinin şarkılarıyla sevenlerine nostalji yaşattı.

Grup Otantik coşturdu

Kıbrıs’ın sevilen müzik gruplarından Otantik de, çocuk şenliği sonrası festival alanında bulunan vatandaşlara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Sevilen Kıbrıs şarkılarına yer veren Grup Otantik dinleyenlerden tam not aldı.

