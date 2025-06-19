Çocuklar doyasıya eğlendi

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin düzenlediği “Yaza Merhaba Şenliği” muhteşem gösterilerle gerçekleştirildi.

Renkli programıyla dikkat çeken şenlikte, Moğol Dans Grubu’nun gösterisi, Colour Fest (renk festivali) ve köpük partisi, özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgisini topladı. Dev futbol kalesi, dev dart alanı, rodeo ve gladyatör oyunları da etkinliğin enerjisini zirveye taşıdı.

Güler yüzleriyle alanı neşeyle dolduran çocukların ve gençlerin mutluluğu, düzenlenen organizasyonun ne denli yerinde ve başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik süresince belediye tarafından tüm çocuklara ücretsiz dondurma ikramı yapılırken, yerli üretici stantları da halktan yoğun ilgi gördü.

Şenlikte konuşma yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Yazın bu ilk gününde yüzünüzdeki tebessüme ortak olmak, benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Belediye olarak biliyoruz ki; bir kentin gerçek gücü yollarında, binalarında değil; gençliğinde ve çocuklarında saklıdır. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin mutlu, sağlıklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.

Tuğlu, çocuklar ve gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, gençliğe değer vermeyi geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirtti.





Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025, 10:38