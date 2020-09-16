Sosyal medya konseri için tarihi Frigya'da bir araya geldi

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Konservatuvar öğrencileri, pandemi sürecinde sosyal medya konseri için tarihi Frigya'da bir araya geldi

Sosyal medya konseri için tarihi Frigya'da bir araya geldi
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Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören konservatuvar öğrencilerinin yer aldığı Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu, pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden düzenledikleri mini konser için tarihi Frig Vadisi'ni tercih ederek birbirinden güzel eserleri seslendirdi.
İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yer alan kaya yerleşimi önünde düzenlenen mini konser ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sessiz günlerini yaşayan Frigya'nın turizm potansiyeline katkı sağlamak ve bölgeye dikkatleri çekmek amaçlandı.

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Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu Genel Koordinatörü ve Şefi Kürşat Bertuğ Arıcan, AA muhabirine, pandemi döneminde şehrin farklı noktalarında düzenledikleri mini konserleri sosyal medya üzerinden insanlara ulaşarak paylaştıklarını söyledi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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