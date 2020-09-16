Videolu mesaj verdi

banner453

Akıncı, “Toplumsal geleceğimizin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçiliyor” dedi

Videolu mesaj verdi
banner432
banner480

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik propagandanın başlangıç günü olan dün, yurttaşlara video aracılığı ile seslendi.
Yapılan açıklamaya göre Akıncı, hem toplum sağlığı, hem de toplumsal geleceklerinin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınının KKTC’ye ulaştığı ilk günden itibaren sürekli olarak salgınla mücadelede “Rotayı sağlık çizmeli, siyaset gerekli kararları alıp tutarlı bir tavır sergilemeli” vurgusunu yaptığına dikkat çekti. 

banner477
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararlar ve öngördüğü sağlık tedbirleri çerçevesinde, seçim sürecinin ve özellikle oy verme gününün sağlık açısından en güvenli şekilde gerçekleşeceğine inandığını belirten Akıncı, 11 Ekim’de bir yandan toplumsal sağlıklarını korurken, toplumsal geleceklerinin sağlığı açısından da ciddi bir sınavın kendilerini beklediğini ifade etti. 
Kıbrıs Türk halkının yapacağı seçimin eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde özgür ve özgün kimlikleriyle var olmaları;  çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olarak gelişimlerini sürdürüp, uluslararası hukuk içinde hak ettikleri yeri alabilmeleri için önemli olacağını ifade eden Akıncı, “Böylesi bir geleceğe doğru yol alırken, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi yeteneğine de sahip olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.  
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Kaynaklara ortağız’
‘Kaynaklara ortağız’
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner468

banner460