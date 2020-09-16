Videolu mesaj verdi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik propagandanın başlangıç günü olan dün, yurttaşlara video aracılığı ile seslendi.

Yapılan açıklamaya göre Akıncı, hem toplum sağlığı, hem de toplumsal geleceklerinin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınının KKTC’ye ulaştığı ilk günden itibaren sürekli olarak salgınla mücadelede “Rotayı sağlık çizmeli, siyaset gerekli kararları alıp tutarlı bir tavır sergilemeli” vurgusunu yaptığına dikkat çekti.



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararlar ve öngördüğü sağlık tedbirleri çerçevesinde, seçim sürecinin ve özellikle oy verme gününün sağlık açısından en güvenli şekilde gerçekleşeceğine inandığını belirten Akıncı, 11 Ekim’de bir yandan toplumsal sağlıklarını korurken, toplumsal geleceklerinin sağlığı açısından da ciddi bir sınavın kendilerini beklediğini ifade etti.Kıbrıs Türk halkının yapacağı seçimin eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde özgür ve özgün kimlikleriyle var olmaları; çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olarak gelişimlerini sürdürüp, uluslararası hukuk içinde hak ettikleri yeri alabilmeleri için önemli olacağını ifade eden Akıncı, “Böylesi bir geleceğe doğru yol alırken, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi yeteneğine de sahip olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.