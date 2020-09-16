Tümü maskeli

Güney Kıbrıs’ta okulların açıldığı, 107 binden fazla öğrencinin okul sıralarına geri döndüğü belirtildi.

Haberi “Yeni Okul Yılı Sorunsuz Başladı” başlığıyla veren Alithia gazetesi, öğrencilerin özellikle bir sorun olmaksızın, benzeri görülmemiş koşullar altında okula döndüklerini yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs genelinde, 735 okulda öğrenim göre 107 binden fazla öğrenci ile 13 bin eğitimcinin okula döndüğünü yazarken Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Prodromu, pandemi nedeniyle yeni eğitim yılının, uzun bir koruma listesiyle başladığını, en temel unsurlardan bir tanesinin de maske takma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Prodromu, orta dereceli okullardaki öğrenciler tarafından maske kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine, var olan zorluklara rağmen eğitimcilerin, çocukları bu parçaya adapte etme yollarını bulacağına inandıklarını belirtti.



Gazete aynı haberinin içerisinde Eğlence Belediyesi’nin, Coronavirüsün yayılmasının önlenmesine katkı koymak amacıyla belediye sınırları içirişinde bulunan iki ortaokuldaki öğrencilere 800 adet maske dağıttığını yazdı.Gazete bir başka haberinde ise, okul kapılarının saat 07.30’da açılacağının duyurulmasıyla birlikte, dün okul önlerinde yığılmaların yaşandığını, pratikte yaşanan bu zorluklar nedeniyle Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun ise gelişlerle ilgili konuyu ileriki günlerde ele alacakları teyidinde bulunduğunu yazdı.

Maskeye tepki var

Fileleftheros gazetesi “Maskeler Hoşnutsuzluk Yarattı-İlk Günün Zorluklarında Ellerin Yıkanması, Çocukların Geliş Saatleri, Mesafeler, Yüksek Hava Sıcaklıkları” başlığıyla verdiği haberinde, orta eğitim okullarındaki öğretmenler ve öğrencilerin zorunlu maske takması, sınıflar içerisindeki yüksek hava sıcaklıkları, mesafenin korunması, teneffüs öncesi ellerin yıkanması, öğrencilerin giriş-çıkış saatleri gibi konuların ilk günün temel sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Ders sırasında öğretmen ve öğrencilerin sürekli maske kullanmasının da sorun oluşturduğunu belirten gazete öğretmenlerin, maske kullanımının pratikte kolay olmadığına da dikkati çektiklerini yazdı.

Habere göre öğretmenler gazeteye yaptıkları açıklamada, maske kullanımından dolayı nefes almanın zaten zor olduğuna dikkati çekerken dersin maskeyle verilmesinin de birçok durumda mümkün olmadığını kaydettiler.

Haravgi gazetesi okulların açılmasıyla ilgili haberi “İlk Zil Bu Yıl Benzeri Görülmemiş” şeklinde verirken, Politis gazetesi “Okul Prömiyeri Maske ve Antiseptikle” başlığıyla duyurdu.