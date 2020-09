İnanmak gerekiyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçim vizyonunu dün gece düzenlenen bir etkinlik, sosyal medya ve televizyonlar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştı. Tatar, "Yeni bir geleceğe yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen gecede "Artık ayağa kalkma ve yepyeni bir geleceğe yürüme zamanıdır. Kıbrıs konusunda masaya artık yeni alternatifler gelecek, Kapalı Maraş’a insanlığa kazandıran yeni bir açılım bir gelecek, Mavi Vatan’la ülkemize zenginlik gelecek, Türkiye ile ilişkilerimizin daha da güçlendiği yeni bir dönem gelecek, Kıbrıs Türk halkıyla iç içe, halka açık bir Cumhurbaşkanlığı gelecek" dedi.

Partinin Lefkoşa Köşklüçiftlikte'teki Genel Merkezi'nde pandemi dikkate alınarak düzenlenen vizyon tanıtım etkinliğinde, Tatar ile birlikte, Onursal Başkan 3 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, tüm bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da hazır bulundu.

Televizyonlar ve internet medyasından canlı yayınlanan etkinlikte Ersin Tatar, konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı’nda neler yapacağını anlattı.

Tatar konuşmasında, Kıbrıs müzakereleri, Kapalı Maraş, pandemi ve iç siyasette hayata geçirmeyi planladığı mekanizmalara ayrıntılı yer verdi.

Kıbrıslı Türklerin, 450 yıldır bu topraklarda olduğunu hatırlatan Tatar, “Ancak tarihi bir gerçektir ki yüzyıldan fazladır kendi vatanımızda bir varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi veriyoruz” dedi.



Seçildiği andan itibaren her zaman olduğu gibi halkla iç içe olmaya devam edeceğini, Kıbrıs Türk halkının sorunlarına somut çözümler bulmak için durmaksızın çalışan bir Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Tatar, Türkiye'yle iki kardeş devlet esasına dayalı olarak, karşılıklı, sevgi saygı içerisinde iş birliğini en ileri noktaya taşımaya gayret edeceğini söyledi. Hükümetle çatışan, her şeyden şikayet eden değil, sorunlara çözüm bulmak için çalışan herkesin, her kesimin Cumhurbaşkanı olacağını belirten Tatar, "Ayırmayacak birleştirip, bütünleştireceğim. Bu topraklarda yaşayan istisnasız her kesimden, her görüşten ve her düşünceden insanımızı kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Eroğlu: Çok çalışmak herkesin görevidir

Gecede daha sonra 3’üncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, bazı Bakanlar, milletvekilleri ile belediye başkanları 11 Ekim seçimi ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

UBP Onursal Başkanı 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem UBP hem de KKTC'nin geleceği açısından son derece önemli bir seçim olacağını vurguladı.

UBP'lilerin tereddüt etmeden sandığa giderek Genel Başkan Ersin Tatar'a oy vermelerini isteyen Eroğlu, “ İnanmak gerekiyor. İnanırsanız başarı kaçınılmazdır. UBP her zaman heyecanı ve başarıyı sevmiştir. Bu seçimde de aynı heyecanla başarı gelecektir. Hem UBP hem de KKTC için daha da çok çalışmak herkesin görevidir” dedi.