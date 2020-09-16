Gürler: Katkımız sürecek

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Karşıyaka Merkez İlkokulu’na “Ateş Ölçer” ve Lapta Belediyesi’ne “Fidan” bağışında bulundu.

2020-2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden bir heyet önceki gün Karşıyaka İlkokulunu ve Lapta Belediyesini ziyaret ederek bağışları teslim etti.



Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 10:16

Karşıyaka Merkez İlkokulu Müdürü Ülgen Osmanlı ateş ölçer cihazının teslimatından duyduğu memnuniyeti belirtirken, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler de, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Okulumuzun ve çocuklarımızın bu zor dönemde oluşabilecek diğer ihtiyaçlarını da imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çaba sarf edeceğiz” dedi.Heyet daha sonra Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret ederek daha önce Lefkoşa Merkez Lions Kulübü tarafından ağaçlandırılmış olan Lapta Belediyesi Güzelyalı Plaj Tesisleri ve Belediyenin diğer peyzaj alanlarında kullanılmak üzere 20 adet Palmiye fidanı teslim etti.