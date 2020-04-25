Sıkıntılar aşıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak’la özdeşlemiş olan çileğin, Kovid -19 salgını nedeniyle pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların aşıldığını, şu anda çilek üretiminde ve pazarlanmasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Bakan Oğuz, her zaman olduğu gibi, içinde bulunulan bu zor dönemde de üreticinin ve üretimin yanında olduklarını ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, Yeşilırmak'ta çilek üreticilerini ziyaret etti. Ziyarette Muhtar İsmet Özpolat, Yeşilırmak -Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Salahi Atalar, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Bakanlık yetkilileri ve üreticiler hazır bulundu.

Bakan Oğuz, ziyaret sırasında üreticiler ile görüş alış verişinde bulunarak, tarımsal üretimin ve üründe çeşitlendirmenin önemini vurguladı.

Atalar: Sorunumuza çözüm bulundu

Yeşilırmak -Yedidalga Üreticiler Birliği'nin Başkanı Salahi Atalar, çileğin bölge ekonomisi açısından önemine işaret ederek, bu yıl Kovid-19 salgınından dolayı Nisan ayı başında yaşanan pazarlama sorununun üreticileri endişelendirmesine rağmen, çözüm bulunduğunu ifade etti.

Atalar, üreticiler olarak bu zor dönemde ellerini taşın altına koyarak, uygun fiyata çileği tüketicilere sunduklarını kaydetti.

Özpolat: Üretime devam ediyoruz

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat ise, geçtiğimiz yıllarda ülkenin her bölgesinden ziyaretçi ağırlayan Yeşilırmak’ta, dileyenlerin çileği bahçelerden topladığını, dileyenlerin yol kenarlarında kurulan stantlarda satışa sunulan çilekleri satın aldığını anımsattı.

Bu yıl salgından dolayı halkın çilek toplamak için Yeşilırmak’a gidemediğini dile getiren Özpolat, vatandaşları çilekten mahrum etmemek için üretime devam ettiklerini ve vatandaşların Yeşilırmak çileğini birçok markette bulabileceklerini aktardı

Gıda analiz sonuçları açıklandı…

Öte yandan Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 1 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.

Yapılan açıklamaya göre, 10 ithal ürünün 10’u, 23 yerli ürünün 22’si temiz çıktı.