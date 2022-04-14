Uluslararası organizasyon

5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) organizasyonunda yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Bosna Hersek, Holanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan şairler yer aldı.

Etkinlik kapsamında, Arabahmet Kültür Evi’nde ve Kumsal Park’ta şiir dinletisi gerçekleştirildi, Şiir Treni ile Bandabuliya önünden başlamak üzere belli duraklarda şiirler okundu. Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan etkinlikte ayrıca Ersen Sururi ve Zeliş, Kumsal Park’taki etkinlikte ise Mustafa Tozakı ile Hasip Akgürgen tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun bir aradan sonra yeniden Arabahmet Kültür Evi’nde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte, Mili Dukiç (Bosna Hersek), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer ve Zeynep Köylü (Türkiye) ile Fatoş Avcısoyu Ruso, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Nafia Akdeniz, Emel Kaya, Stefanos Stefanides, Aliye Ummanel, Alev Adil, Fatih Yalıner, Ruhsan İskifoğlu, Burçak Midilli, Fatma Akilhoca, Maria Siakalli, M. Kansu, Kiriakos Stilianu, Marios Georgiou, Andreas Hrisanthu, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Zeki Ali ve Faize Özdemirciler (Kıbrıs) şiirler okudu.