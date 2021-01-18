Ünlülerin kar sevinci

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ünlüleri de sevindirdi. Kar yağmasını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Cansu Tosun:

İyi haberlerim var. Kışın kar yağıyor.

Ceyda Düvenci:

Yanaklarımız al al olana kadar azdık... Biraz mola... Kaldığımız yerden devam edeceğiz... Çocukluk sen ne güzelsin. Kar sen ne güzelsin... Yarın tüm aile bir aradayız... Gerisini bahçe ve karlar düşünsün.

Berfu Yenenler:

Kuzey'in karla ilk tanışması... Şapkalarımız da çok güzel ayrıca, aksi iddia edilmesin.

Fahriye Evcen:

Karla ilk tanışma…

Buse Terim:

Aşk…

Müge Boz:

Kar gören masum köylü.

Özlem Ada Şahin:

Karlı bir sabaha uyandık. Benim minik Elsa'lar aşırı mutlular.

Yasemin Şefkatli:

Yüzüme kartopu yemeden 5 dk. önce...

Aslı İnandık:

Fotoğraflarımı çekmekten nefret ettiği her halinden belli olan bir beyin çektiği toplam dört (4) fotoğraf. İstiyorum ki 120 tane çeksin. 7 farklı açıdan, en zayıf görüneceğim açıyı bulsun öyle çeksin. Tüm filtreleri tek tek denesin. Susamasın, acıkmasın, yorulmasın. Saati 1 dolara bugün işe başlasın. İnisiyatif kullansın. O pijamayı değiştir, kazakla ne alaka desin. Yok. Beni kabullenilmiş çaresizliğe gark ediyorsun eşim bey. Diyorum ki alternatifli çek, çektim ya 4 tane diyor.