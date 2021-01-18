Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle mahsur kalanlar olurken, birçok kent beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışının bu akşam saatlerine süreceği belirtildi.

Anadolu Yakası’nda aralıklı kar yağışı beklendiği, Ankara'da hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi.

Yoğun kar yağışının etkisiyle meydana gelen kazalarla TEM otoyolu Bolu-Ankara arasında trafik durma noktasına geldi.

Kar yağışının etkisiyle TEM otoyolu Bolu-Ankara arasında meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım aksadı. Onlarca vatandaş saatlerce yolun açılmasını bekledi. Aileleriyle yolda mahsur kalan vatandaşlar yiyecek ve içecek yardımı bekledi. Ulaşımdaki aksama nedeniyle yardımların ulaşmaması sürücüleri zor durumda bıraktı. Soğukta, benzinleri bitmekte olan ve ihtiyaçlarını gideremeyen birçok vatandaşın Kızılay ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yardım talep ettiği öğrenildi.

Karaman'da dün akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı kent beyaza bürüdü. Erzurum, Ağrı ve Kars'ta da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar traktör ile çekildi, bazı araçlar ise görevli polislerin yardımıyla hareket edebildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylasında kamp yapan 4 kişi ile yayla evinde mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin, yolu iş makineleriyle açması sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de önceki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

İki ilde yoğun kar yağışı nedeniyle idari izin

Bolu ve Bartın valilikleri yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu bugün idari izinli sayılacaklarını duyurdu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi Günü idari izinli sayılacaklarını duyurdu.

Bartın Valiliği ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının Pazartesi günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

