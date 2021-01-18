Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na 100 fidan dikti

Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na çoğunluğu zeytin fidanı olan 100 fidan dikti. Ağaçlandırma çalışması yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye personeli ve bölge halkının katılımıyla yapılan fidan dikimi 4 saat sürdü. Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının süreceği de belirtilirken, belediye başkanı Güngördü, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Doğa ve çevreye saygı

Belediyeden verilen bilgiye göre; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla gelecek nesillere bir nefes imkanı sağlamak hedefindeyiz. Ağaçlandırma çalışmalarının yoğun bir katılım ile gerçekleşmesi, doğaya ve çevreye gösterilen duyarlılığı bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi. Güngördü, Girne Belediyesi’ne ait yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparken farkındalık yarattıklarını da dile getirdi.