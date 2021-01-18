Özersay, yeniden HP Genel Başkanlığına seçildi

Halkın Partisi (HP) eski Genel Başkanı Kudret Özersay, partinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Özersay, yeni dönemde temiz siyaset ilkesinden taviz vermeden, halk odaklı bir siyaset yürüteceğini söyledi.

Özersay, Halkın Partisi’nin dün Lefkoşa’da Elsiyum Park’ta gerçekleşen 2. Olağan Kongresi’nde tek aday olduğu için divan tarafından genel başkan ilan edildi.

Kudret Özersay, “HP olarak ülkemizden, ilkelerimizden, mücadelemizden, halkımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. HP, kor kömürden yeniden doğacaktır” diyerek başladığı konuşmasında, HP’nin yeni dönemde temiz siyaset ilkesinden taviz vermeden, halk odaklı bir siyaset yürüteceğini söyledi.

Salgın kurallarına uyarak kongreye gelen ve kuruluşundan bugüne partiye sahip çıkan ve bağrına basan Kıbrıs Türk halkına da teşekkür eden Özersay, “HP, Ocak ayında 5’inci yaşını doldurdu. Halka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolu aynı kararlıkla yürümeye devam ediyoruz” dedi.

“HP, başka partilerden vekil transferi ya da ayartmasıyla ya da aileden kalan miras üzerine ya da geçici bir heves ile kurulmadı” diyen Özersay, HP’nin KKTC’de değişimi tetikleyen bir siyasi parti olduğunu net şekilde kanıtladığını ve yozlaşmaya karşı, çağdaş bir devlet yapısına sahip olmak için mücadele verdiğini söyledi.

Bazı sözler tutulamadı

HP’nin hükümette olduğu son üç yıl içinde söz verip hayata geçiremediği bası şeyler olduğunu da ifade eden Özersay, “Söyleyip yapamadığımız ya da ortaklarımızın bize yaptırmadığı işler oldu. Hükümetler sona erdiği için yarım kalan hizmetlerde oldu. Hükümette olduğumuz bu 3 yılın özeleştirisini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün artık yaşadıklarından ders çıkarak, çok daha güçlü bir HP vardır” diye konuştu.

“3 yıllık görev süresi sırasında başımıza gelmedik talihsizlik şansızlık kalmamıştır” diyen Özersay, hükümette oldukları dönemde ülkede sel, dövizin yükselmesi, cephanelik patlaması ve hatta füze düşmesi gibi birçok sorun yaşamak zorunda kaldıklarını ancak bunlardan pes etmediklerini söyledi.

Yeni dönemde neler yapılacak

Kudret Özersay, HP’nin yeni dönemdeki hedefleri ve planlarıyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

“Bu 3 yıllık hükümet döneminden dersler çıkararak, kuruluş ilkelerimizle, halka çok daha güçlü şekilde hizmet edeceğiz. Halk odaklı, daha adil, daha çağdaş ve güçlü ve KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için mücadeleye devam edeceğiz. Kamu kaynaklarının kullanımında adil, eşit fırsat istihdam, ekonomide güçlü bir yapı hedefleyeceğiz. Devlet dairesine gitmeye gerek kalmadan online hizmetleri daha da artıracağız. Halka yardımcı olacak, başvurusuna hızlı dönüş yapacak güçlü halkla ilişiler ve halkın eziyet çekmeden işlemlerini yapmasına olanak tanıyacak politikalar geliştireceğiz. Kamu kaynaklarının adil şekilde kullanımını hayata geçireceğiz. Demokratik, laik devlet yapısından asla taviz vermeyeceğiz. Eğitimde, sağlıkta yasaların güncellenmesi bizim yol haritamız olacaktır ve halkın tüm kesimlerini her zamanki gibi kucaklayıp, her türlü ayrımcılığı karşı duracağız.”

Özersay, HP olarak Kıbrıs’ta ve bölgede barışa ve istikrara hizmet eden, ezber bozan proaktif bir politika ortaya koyduğunu ifade ederek, “Kıbrıs sorunun çözümünde, işbirliğine dayalı bir yeni çözüm modelini ortaya koyduk. Uluslararası, bölgesel örgütler ve Kıbrıs Rum yönetimi, güven yaratıcı önlemleri ile işbirliğinin ne kadar doğru olduğunu kabul etmeye başladı, hoş geldiler diyorum” dedi.

HP’nin Kıbrıslı Türklerin denizlerdeki hakkına da sahip çıkarak yeni ve yaratıcı politikalar ortaya koyan ve ayrıca Kapalı Maraş’ın açılmasının, altını doldurarak hükümet politikası haline getirilmesini sağlayan bir parti olduğunu ifade eden Özersay, “Ama Maraş açılımı bir seçim dönüştürülmüştür. Biz, Maraş’ta ileriye bakacağız ve bunun doğru zemine çekilmesini sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Senin: Kudret Özersay kırmızı çizgimizdir

HP başkan vekilliğini yürüten Yenal Senin ise kurultayda yaptığı konuşmada, partinin 2018’den beri yer aldığı tüm koalisyon hükümetlerinde ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “HP’nin siyaset arenasına yeni bir soluk getirdiğimiz, iyi yönetim ve sosyal adaletin önemine dönük olarak toplumsal bir farkındalık yarattık” dedi.

“Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızdan dersler çıkarak, yolumuza bu derslerin rehberliğinde devam etmek toplumsal ödevimizdir” diyen Senin, HP’nin biriktirdiği tecrübeyle artık daha güçlü ve daha kararlı olduğunu belirtti.