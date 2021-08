Üstel: Örnek bir dayanışma 

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya Gurubu ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Lefkoşa Fuar Alanında hayat bulan yeni aşı merkezinin açılışı dün gerçekleştirildi. Ülke ve toplum yararına birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ederek farkındalık yaratan Diyalog Medya, hizmete giren aşı merkezi ile yine bir ilke imza attı.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın geçtiğimiz günlerde tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programında yaptığı çağrıya iki doktorun yanıt vermesi sonrası başlatıla girişim, Sağlık Bakanlığının da olumlu katkısı ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların hizmetine sunuldu. Merkezde görev yapacak 4 hemşirenin de asgari ücret üzerinden maaşları Diyalog Medya tarafından ödenecek.

Ülkenin farklı noktalarından gelen vatandaşların katılımı ile yapılan açılışta Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Reşat Akar, aşı merkezinin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek halka aşılanma çağrısında bulundu.

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Bakan Üstel ise Diyalog Medya Grubuna, gönüllü hizmet verecek doktorlara başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışa katılan vatandaşlar da aşı merkezinin faaliyete geçmesine katkıda bulunan Diyalog Medya, Sağlık Bakanlığı, gönüllü doktorlar ve hemşirelere teşekkürlerini iletti. Diyalog Medya’nın sosyal sorumluluk adına örnek bir girişime imza attığını belirten vatandaşlar, bu duyarlılığın diğer kurumlara da yansıması temennisinde bulundu.

Akar: Sıkıntıları aşmak için katkıda bulunduk

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar açılıştaki konuşmasında şunları ifade etti, “Bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile mücadele devam ederken aşılanma çok büyük bir önem taşıyor. Devletimizin olanaklarının sınırlı olduğunu görüyoruz. Kısıtlı olanaklar nedeniyle de sıkıntılar yaşanıyor. Bizler de bir katkıda bulunmak amacıyla ve bu aşılanma sürecini hızlandırmak açısından bir öneride bulunduk. Lefkoşa Fuar alanında atıl durumda kullanılmayan, elektrik ve soğutma sistemi olan binalar olduğunu ifade ederek burada açılacak bir aşı merkezine biz de bir katkı koymak istediğimizi bildirdik. Gönüllü doktorlarımız ve hemşirelerimizle birlikte bu süreci yürütebiliriz diye düşündük. Bu çağrımıza Doktor Bilgin Çınar ve Doktor İlker İpekdal anında olumlu yaklaşım göstererek, “Biz varız” dediler. Süreci hızlandırmak adına maaşlarının Diyalog Medya tarafından ödenmesi koşuluyla 6 ay süreli maaş ödemelerini üstlenmiş olduğumuz 4 hemşire istihdamı gerçekleştirildi. Şu anda da hazırladığımız aşı merkezini faaliyete geçirmiş bulunmaktayız ve merkezin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uzmanı değilim ancak bütün dünyayı takip ediyoruz ve herkese aşı olma çağrısı yapmak istiyorum…”

Üstel: Akar ve ekibine teşekkürler

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise Diyalog Medya’nın girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında şunları aktardı, “Burada güzel bir mutluluk yaşıyoruz. Temennim bu tip dayanışmaların bundan sonraki süreçte de devam etmesidir. Ben Diyalog Medya gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Büyük bir ihtiyacımız bugün fuar alanında giderilmiş olundu. İnanıyorum ki bu güzel anlamlı hareketten sonra diğer iş adamlarımızın da ayni duyarlılığı göstereceği inancındayım. Bu işe öncülük eden öncelikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ve tamamen gönüllülük esası ile çalışacak doktorlarımıza teşekkür eder bundan sonraki süreçlere bir vesile olması dileği ile bu güzel aşı merkezimizi halkımızın kullanımına açıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun…”

Çınar: Aşı emniyet kemeri gibi…

Aşı merkezinde gönüllü görev yapacak doktorlardan Bilgin Çınar, bu zor günlerde böylesi bir oluşumda bulunduğu için mutluluk yaşadığını söyledi. Çınar, “Aşı yaptırmak son derece önemlidir. Aşı araçlarımızda bulunan emniyet kemerine benziyor. Arabaya bindiğimiz zaman emniyet kemerimizi takıyorsak pandemi koşullarında da aşımızı olmamız gerekiyor. Aşılarımızı yaptırırsak önümüzdeki günlerde daha rahat edeceğimizi ve pandeminin daha kısa sürede atlatılabileceğine inanıyorum…”

İpekdal: Aşılama ivme kazanacak…

Merkezde görev yapacak bir diğer doktor İlker İpekdal ise “Biz sağlık çalışanları kocaman bir aileyiz. Önceliğimiz sağlıktır ve pandemidir. Elimizde aşılar var ve aşılanmayı bekleyen halkımız var. Aşılarla halkı bir an önce buluşturmak bizim aslında görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Burada bu oluşumu sağlayan Diyalog Medya gurubuna ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ederiz. Burada yapılan bu çalışma ile yeni bir farkındalığın oluşacağına ve aşılanmanın çok büyük bir ivme kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ne dedi?

Uğur Dereliköylü (Akçay Muhtarı): Öncelikle Diyalog Medya Genel yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ülkemize verdiği hizmetlerden ve bu kazandırdığı aşı merkezi için çok teşekkür ederiz. Akar, her zaman halkının yanında olan ve halk için çalışan ve yaptığı yardım kampanyalarla gündemde adından bahsettiren bir medya kuruluşudur. Umarım ki bu çalışma tüm kurum, kuruluş ve iş insanlarına örnek olur ve birçok bölgede daha özellikle kırsal kesimlerde aşı merkezleri oluşturulur. Bu gibi yerlerin çoğalması herkesin aşı olmasına katkı sağlayacağı ve bir an önce bu hastalıktan kurtulmamıza yardımcı olacağı için oldukça önemlidir. Her zaman şikâyet yerlerin yetersiz olması nedeniyle aşı yaptıramamaktı ancak bu oluşturulan aşı merkezi ile mevcut aşı merkezleri bir nebze de olsa rahatlayacak ve insanlar kolayca aşı yaptırabilecektir. Emek veren bu işe öncülük eden gönüllü olarak çalışacak sağlıkçılarımıza çok teşekkür ederiz…”

Buket Yücemöz: “Açıkçası aşı yapılan yerlerde büyük bir izdiham oluyordu ve bu kazandırılan yeni yer bizi mutlu etti. Oluşturulan yeni aşı merkezi ile insanlar daha rahat bir ortamda aşılarını yaptırabilecek ve uzun süre beklemeyecek. Çok kalabalık ortamlarda olunduğu zaman bulaş riski de oluyordu ancak bu merkezde geniş bir alan ferah bir ortam en önemlisi de kolayca aşı yaptırabileceğimiz bir yer oldu. Bu hastalıktan kurtulmamız ve artık rahat bir nefes almamız için aşı yaptırmamız oldukça önemlidir…”