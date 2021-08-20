Yoğun ilgi gördü

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun önleme çalışmaları çerçevesinde, Ottoman Fight Club, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen, Uzak Doğu sporlarının yaygınlaştırılması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, aynı zamanda bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçilen “Umuda Yolculuk Karavanı” Projesi’nin İskele-Karpaz Bölgesi çalışmaları tamamlandı.

1 Temmuz’da Dipkarpaz’da başlayan çalışmalar çerçevesinde, planlandığı şekilde Yeni Erenköy, Büyükkonuk, Mehmetçik ve Yeni İskele’ye gidildi. “Umuda Yolculuk Karavanı” ve ekibine ve etkinliklerine her gidilen bölgede yoğun ilgi gösterildi.

Etkinlik kapsamında 343 kişi karavanı ziyaret ederken, bunlar arasında yer alan 298 çocuğa yaş guruplarına göre, bir birinden güzel eğitici çocuk kitapları dağıtıldı.

Umuda Yolculuk Karavanı Projesi çerçevesinde başlatılan çocuk kitabı bağışına hem bireysel hem de örgütsel bazda bağışlar olması, toplumsal duyarlılık açısından oldukça sevindiriciydi.

Kimler destek sağladı?

Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Özlem Bataş Bilgehan, Mağusa Ravelin Lions Kulübü Başkanı Çiğdem Emirzadeoğluları Durvacı 3 koli, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMMA) Başkanı Zehra Sonya 300 tane yeni kitap bağışında bulunurken, Kon Ny 300 kitap ve Meliha Müslim isimli duyarlı vatandaşlar da çocuk kitabı ve resim etkinlikleri için gerekli olan malzeme desteği sağlayan vatandaşlar arasında yer aldı.