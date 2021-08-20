Ticaret Odası ile anlaşıldı

Başbakan Ersan Saner, İstanbul ve Antalya temaslarının ardından dün 16.00 sıralarında yurda döndü.

İstanbul’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşen Saner, yangın ve selden etkilenen vatandaşların zararlarının telafi edilmesi amacıyla KKTC hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Ekonomik Örgütlerimizle, Hükümetimiz arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletimizin özel sektöre prim desteği devam edecektir.

Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim. “