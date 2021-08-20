‘İhale mafyası devrede’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, enerji üretimi kapsamında Türkiye'den ihalesiz bir şekilde alınan akaryakıta gelen tepkilere yanıt vererek, "KIB-TEK ihale mafyası iyice azıttı" dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “KIB-TEK’teki soyguna kaldıkları yerden devam etmek isteyen ihale mafyası dört koldan saldırılarına devam ediyor” dedi.

Arıklı, “Detayını daha sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklayacağımız şu bilgileri kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, ihale mafyasının yerden yere vurduğu TPİC, isimli kuruluş Türkiye Enerji Bakanlığının resmi bir alt kuruluşudur. Özel bir firma değildir. Bu kuruluşa atılan çamur aynı zamanda Türkiye’ye atılan bir çamurdur. Türkiye Cumhuriyetinin resmi bir kuruluşunun KKTC de ihale almak için burada rüşvet dağıttığını veya KKTC ye kalitesiz kaçak yakıt sattığını söylemek abesle iştigaldir.

Sırf bu iddialar bile KIB-TEK ihale mafyasının nasıl bir algı operasyonu yürüttüğünü, gözünü nasıl kararttığını göstermektedir. Öte yandan TPİC’e navlun parası olarak 49 Dolar ödediğimiz saçmalığı da benzer bir algı operasyonudur.

Kurum Navlun bedeli olarak sadece 27,50 Dolar ödeyecektir. Kurum önceki yıl Navlun bedeli olarak 38,8 Dolar ödemişken bizim dönemimizde doğrudan alımda ilk partiye 34 Dolar, ikinci partiye 30 Dolar ödemiştir. Şimdi ise ton başına 27,50 Dolar ödeyecektir.

TPİC’in gönderdiği faturada belirtilen Navlun parası muhasebe açısından gönderilmiş bir faturadır. KIB-TEK in 27.50 Dolara ek bir Navlun bedeli ödemesi söz konusu değildir. Bu iddia ve iftiralar bizi asla yolumuzdan döndüremez...”