KKTC’de bir ilk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet verecek, KKTC’nin ilk Otizm Merkezi dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Lefkoşa’daki eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nda hizmet verecek merkez, yetişkin otizmli bireylerin gelişimlerini desteklemek, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak ve ailelerine destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Merkez, ilk etapta 25 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.

Otizm Merkezi’nin açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmaya, “Böyle güzel bir açılışa hep birlikte şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklarım.” sözleriyle başladı.

Üstel, ülkede istikrarın önemine işaret ederek, “Her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim… Bir ülkede istikrar varsa bütün düşündüklerinizi önceden planlayabilirsiniz.” dedi.

Uzun süre ülkede istikrarın bulunmadığını belirten Üstel, bu nedenle ülkenin bu tür yatırımlara hasret kaldığını söyledi.

Bir ilki gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da törende yaptığı konuşmada, “Bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk kez ülkemizde Otizm Merkezi açıyoruz.” dedi.

Merkezin temel hedefinin hem özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sağlamak hem de ailelerine nefes alabilecekleri bir alan sunmak olduğunu belirten Hasipoğlu, gençlerin daha iyi yetişmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Hükümete geldikleri günden itibaren, Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde özel gereksinimli bireyler için çeşitli ilkleri hayata geçirdiklerini kaydeden Hasipoğlu, Engelsiz Yaşam Evi Projesi ile 17 yıl aradan sonra kamuda engelli istihdamının gerçekleştirilmesini örnek gösterdi.

Özel sektörde istihdam edilecek özel gereksinimli bireyler için prim ve maaş desteği başlattıklarını da hatırlatan Hasipoğlu, özel gereksinimli bireylerin özel sektörde istihdam edilmesi halinde asgari ücretin yarısını ödediklerini ve yüzde 100 prim desteği sağladıklarını söyledi.

Merkezde eğitimden mesleki becerilere kadar birçok alan bulunuyor

Otizm Merkezi’nin, çocukluk dönemindeki özel eğitim süreçleri sona eren otizmli yetişkinlerin toplumsal hayata katılımını desteklemek, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlandığını belirten Hasipoğlu, merkezin yalnızca bir eğitim alanı olmadığını vurguladı.

Merkez bünyesinde “Kısa Bir Nefes” olarak adlandırılan bir alanın da oluşturulduğunu belirten Hasipoğlu, bu bölüm aracılığıyla ailelere de destek sunulacağını ifade etti.

Otizm Merkezi’nin hükümetin sosyal devlet anlayışının ve özel gereksinimli bireylere verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, merkezin açılmasıyla otizmli bireylerin daha bağımsız ve üretken olmalarına ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026, 08:18