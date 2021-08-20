Gerilim yükseliyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) sular durulmuyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) 15 milyon TL borcu olan Güzelyurt Kaymakamlığı’na bağlı kurumların elektrik enerjileri dün sabah saatlerinde kesildi. Yapılan kesinti kurumlar ile KIB-TEK arasında gerginliğe yol açtı.

Elde edilen bilgilere göre; Kurumlar tarafından yapılan şikâyet üzerine KIB-TEK çalışanı iki kişi Güzelyurt Polis Karakolu’na çağrıldı. İfadeleri alınan çalışanlara “görevi kötüye kullanmak suçundan dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

İki çalışanın yanı sıra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç aleyhine de azmettirici olduğu gerekçesiyle dava okundu.

Çarşamba günü eylem başlıyor

Bu Memleket Bizim platformu, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere dün EL-SEN yönetiminin de katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda eylem kararı alındığı açıklandı.

Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan KTÖS Başkanı Şener Elcil, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’i batırmak istediğini savundu,

Arıklı’nın kurumda yolsuzluk olduğunu söylediğini ancak 8 aydır polise ve yargıya herhangi bir konunun aksettirilmediğini kaydetti. İhalelerin sonuçlandırılmadığını söyleyen Elcil, devletin kuruma olan borcunu da ödemediğini belirtti.

Elcil; “Çarşamba gününden itibaren eylemlere başlıyoruz. Yürüyüş ile başlıyoruz, grev ile devam edeceğiz. Hükümeti uyarıyoruz. Erhan Arıklı’nın yaptığı ayak oyunlarına müdahale etsinler. Çarşamba günü saat 10.00’da Elektrik Kurumu önünde toplanıp Ekonomi Enerji Bakanlığı’na yürüyeceğiz” dedi.