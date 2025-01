Yeni yılın ilk gününde, ABD'nin New Orleans eyaletinde bir kişi, kamyonetini kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı.

Saatler sonra ise Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı.

Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Art arda gerçekleşen iki olay, bazı soru işaretlerini akıllara getirdi. Elon Musk, saldırıda kullanılan araç ile otelin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Yerel medya, iki saldırganın aynı askeri üste görev yaptığını yazdı.

Öte yandan New York'ta da bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti, 10 kişi yaralandı.

Polis bunun bir terör saldırısı olmadığını bildirdi.

15 ölü, 35 yaralı

ABD'li araştırmacılar, yeni yılın ilk günlerinde ülkeyi kana bulayan iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Kolluk kuvvetleri, Las Vegas'taki bir otelin dışında meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak Colorado Springs'ten 37 yaşındaki bir adamın evine baskın düzenledi.

Yerel medya, şüphelinin askeri bir geçmişe sahip olduğunu ve yeni yılın erken saatlerinde New Orleans'ta kiralık bir arabayla 15 kişiyi ölümcül şekilde ezen Şemseddin Cabbar ile aynı üste görev yaptığını bildirdi.

Las Vegas polisi, iki adam arasındaki olası bağlantıları araştırdıklarını doğruladı.

Tesla marka otomobil patladı

İki saldırganın ortak noktası ne?

Yerel ve federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, iki saldırgan arasında yüzeysel benzerliklerin ötesinde bir bağlantı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

Her iki saldırgan da yeni yılın ilk gününde kolay hedefler seçmiş ve aynı düşük maliyetli araç kiralama uygulaması üzerinden araç kiralamıştı.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında yetkililerin "bunun münferit bir olay olduğuna inandığını" ancak en az 15 kişinin ölümüne yol açan New Orleans'taki saldırıyla bağlantı olasılığını henüz dışlamadıklarını söyledi.

Şerif McMahill, her iki adamın da aynı uygulamayı kullanmasının bir "tesadüf" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Elon Musk'tan terör eylemi iddiası

Trump'ın önde gelen destekçilerinden Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk ise, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.