Tarihi buluşma

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından dün iki önemli temas gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.

DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Heyette eski eşbaşkan ve Van milletvekili Pervin Buldan, İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk yer aldı.

Ajanslarda yer alan haberlere göre Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından Bahçeli, heyeti yine kapıya çıkarak uğurladı.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, DEM Parti heyetinin Bahçeli'ye tespih hediye ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'a, TBMM'de örgütü lağvetmesi çağrısı yaptı.

Bahçeli, "(Öcalan) bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Çağrı sonrası, Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verildi.

PKK liderinin DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini aktardı.

28 Aralık'ta ise Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti.

25 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunuyor

Abdullah Öcalan 1999'da yakalanışı sonrası idam cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

PKK lideri 25 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunuyor.

PKK, Türkiye ve ABD, İngiltere ve AB'nin terör listesinde bulunuyor.

