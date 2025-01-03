Amfibi Deniz Piyade Birliği, 26 ve 27 Aralık tarihlerinde KKTC’de eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdi. Birliğin 50 yıl sonra gerçekleştirdiği eğitim ve spor faaliyetleri 2 gün sürdü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Birliği'nin 50 yıl sonra KKTC'de eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Amfibi Deniz Piyade, 50 yıl sonra Kıbrıs Adası'nda. KKTC İskele-Boğaz Bölgesi'nde konuşlanan Amfibi Deniz Piyade Birliği, 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde 'Eğitim ve Spor' faaliyetleri gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

