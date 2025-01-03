Ünal Sivri TIR’a nasıl girdi?

Suna ERDEN

Geçtiğimiz yılın son gününde polisin Girne’de düzenlediği ‘Geçit Yok’ operasyonu sonucunda tutuklanan tetikçi Ünal Sivri’nin tabanca ve canlı mermilerle adaya girişi geniş tartışma konusu oldu.

Sivri, bir TIR’ın içerisine gizlenerek tabanca ve mermilerle birlikte Gazimağusa Limanına gelmiş ve kaçak bir şekilde ülkeye giriş yapmıştı.

Ünal Sivri’ye cinayet görevini kimin verdiği araştırılırken, Gazimağusa’daki x-ray cihazı tartışma konusu oldu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada limana gelen günlük araç sayısının 200 civarında olduğunu, bunlardan ancak 20 tanesinin x-ray cihazından geçirildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da aynı savunmayı yaparak, Gazimağusa Limanı’ndaki Mobil x-ray cihazının, ülkeye gelen araçların yüzde 10’unu kontrol edebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Güvenlik önlemleri tartışma konusu

Girne’de 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri’nin ülkeye TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yapması gözleri limandaki güvenlik önlemlerine çevirdi.

Silahıyla birlikte TIR’a gizlenen tetikçinin Gazimağusa Limanında 2024 yılı Haziran ayında hizmete giren x-ray cihazından nasıl geçtiği tartışma konusu oldu.

Güvenlik zafiyeti olduğuna dair tartışma yaşanırken, konuyla ilgili ilk açıklamayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptı.

Tüm TIR’lar kontrol edilemiyor

Bakan Arıklı, Gazimağusa Limanı’ndaki x-ray cihazının günde en fazla 25-30 civarında TIR’I kontrol etme kapasitesine sahip olduğunu oysa bu limana günde 200 TIR’ın geldiğini belirtti. Arıklı, gümrükçülerin şüphelendiği araçları cihaza soktuğunu, bunun da limana gelen araçların yüzde 10’u demek olduğunu kaydetti.

Arıklı, şunları kaydetti:

“X-ray cihazı, Gümrük Dairesi’nin kontrolünde kullanılmaktadır. Ne yazık ki bu olayla ilgili ne Gümrük Dairesi’nden, ne de polisten herhangi bir açıklama yapılmamış ve kamuoyunun bu X-ray cihazına yönelik şüphe duymasına sebebiyet verilmiştir...

Bu durumda Limanlar Dairesi’nin bağlı olduğu Bakanlık olarak bizim bir açıklama yapmamız zaruret haline gelmiştir.

Buna göre; Anavatan Türkiye’de üretilen ve ülkemize hediye edilen bu x-ray cihazları, son derece güvenilir ve en küçük bir kaçağı bile tespit edecek donanıma sahiptir. Ne yazık ki bu x-Ray cihazı, günde en fazla 25-30 civarında tır aracını kontrol etme kapasitesine sahiptir.

Oysa Mağusa Limanına günde 200 tır araç gelmektedir. X-ray cihazına ise, ancak gümrükçülerin şüphelendiği yaklaşık 25 araç sokulabilmektedir. Bu da limana gelen tır araçların %10' u demektir.

Bu durumda ilgili şahsın bindiği TIR aracın, şüphelenilmediği için x-ray cihazına sokulmadığı düşünülebilir.

Bu konuda Polis Müdürlüğümüzün bir açıklama yapması en doğru olanıdır.

Netice itibari ile Anavatanımızın üretip bize hediye ettiği böylesi güzel bir cihazı güvensiz ilan etmek, son derece üzüntü vericidir.”

Şüpheli araçlar kontrole tabi

Arıklı’nın ardından Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Maliye Bakanlığı, Mağusa Limanı’ndaki Mobil x-ray cihazının, ülke genelinde gelen TIR, konteyner ve diğer araçların yüzde 10’unu kontrol edebilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin, polisin talep ettiği bilgi, belge ve x-ray görüntülerini sağlama konusunda tam bir iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Mobil x-ray cihazının açılışı, 28 Haziran 2024 tarihinde Gazimağusa Gümrük Şube Amirliğinde gerçekleştirilmiş olup, cihaz 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Mobil x-ray cihazı, ülke genelinde gelen TIR, konteyner ve diğer araçların yüzde 10’unu kontrol edebilecek kapasitededir. Uluslararası standartlara göre gümrüklerde kontrol oranı yüzde 5’tir; ancak mobil x-ray cihazı mevcut standartların üzerinde bir kapasiteyle çalışmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde 100 gümrük kontrolü yalnızca x-ray cihazları ile yapılmamaktadır. X-ray cihazının kurulumunun gerçekleştiği günden itibaren yapılan tüm taramalar, silinemez şekilde sistemde kayıt altına alınmaktadır. İlgili makamlar tarih ve plaka bilgileri ile başvuru yaptığında, bir aracın x-ray kontrolüne tabi tutulup tutulmadığı ve kontrol edildiyse elde edilen görüntülerin paylaşılması konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir TIR’ın veya aracın x-ray kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağı, risk analiz sistemimiz ve görevli memurun geçerli şüphesi ile belirlenmektedir. “

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025, 09:39