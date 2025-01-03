Suçlarda artış var

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, ülkede uyuşturucu suçlarının artış gösterdiğini belirterek, konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Özerdağ “Uyuşturucu suçlarının neden arttığını, ülkemize nasıl geldiğini, gençlerimize, çocuklarımıza nasıl ulaştığının tespit edilmek lazım” dedi.

Özerdağ, BRT’de 18. Saat programına katılarak 2024 yılında yargının karşılaştıkları sorunları ve 2025 yılında hedeflerin neler olduğuna ilişkin soruları yanıtladı.

Başkan Özerdağ, ülkede suç türlerinin hangi alanlarda olduğu konusunda genel bir çalışma yapma niyetinde olduklarını açıkladı.

Özerdağ, “Bildiğiniz gibi uyuşturucu ve trafik ve kişilere yönelik suçlar artmaktadır. Bunlar bölgelere göre zaman zaman değişiklikler göstermektedir” dedi.

Başkan Özerdağ, toplumsal olarak daha güzel günler görebilmek için sosyolojik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Etkin denetim yapılmalı

Bertan Özerdağ, temel hedefin suçların önlenmesi olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Uyuşturucu suçlarının neden arttığını, ülkemize nasıl geldiğini, gençlerimize, çocuklarımıza nasıl ulaştığının tespit edilmesi lazım.

Okullarda gerekli denetimlerin yapılması gerekiyor. Kamu sektörünün kendi içinde denetimin daha etkin yapılması lazım ki kamu içerisinde oluşan suçların da ciddi şekilde azalmasına sebebiyet verebilir. Bunları yaptıkça aslında toplum kurallara uyulmasının gerekliliğini daha da özümser. Ve kendi kendine kurallara uyma alışkanlığı toplum içerisinde yerleşir. Siz kamusal denetimi ve suç işlenmesinin aslında bir yaptırım gerektirdiğini toplumsal sorun yarattığını halka anlatırsanız toplum, kişiler suç işlemekten daha fazla geriye durur. Ve daha fazla kurallara uyma alışkanlığı yerleşir.”

Yargıç sayısı yetersiz

Bertan Özerdağ,”Şuanda bizim yargıç sayımız KKTC’deki görevli 51’dir. Avrupa Konseyi ortalamalarına bakıldığında her yüz bin kişiye 22 yargıç düşmektedir. Bu da yargıç sayımızın ne kadar düşük bir sayıda olduğunu karşımıza çıkarmaktadır” dedi.

Amaçlarının 2025 yılı içerisinde mahkeme sayısını artırma yönüne gitmek olduğunu vurgulayan Bertan Özerdağ, “Daha fazla yargıç alma imkanlarımız yaratılabilir ise ceza davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında mahkeme binalarındaki eksikliklere de işaret eden Özerdağ, Yüksek Mahkeme olarak günün koşullarına uygun ve yargıç sayısının da artma ihtimalini de dikkate alarak yeni bir Yüksek Mahkeme binası yapılması konusunda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ bir soru üzerine 2025 yılı içerisinde eczacılarla ilgili gerekse sahte diploma ilgili yargılamaların devam edeceğini ve sonuçlanacağına olan inancını da dile getirdi.