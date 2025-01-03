Yeni yıl coşkusu yaşattı

Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirilen yılbaşı etkinlikleri konuklara keyifli anlar yaşttı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Elif Buse Doğan, Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirdiği yılbaşı programıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne enerjisi, büyüleyici sesi ve zengin repertuvarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı, yeni yıla büyük bir coşkuyla “merhaba” dedi.

Sanatçı, “Bu güzel gecede sizinle birlikte olmak benim için çok kıymetli. 2025 hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin!” sözleriyle konukları selamladı.

Geceye özel hazırlanmış iddialı kıyafetiyle sahneye çıkan Elif Buse Doğan, kendi şarkılarının yanı sıra dinleyicilerden gelen isteklere de yer verdi. Gece boyu hem eğlendirdi hem de duygusal anlar yaşatarak izleyicilerden tam not aldı.

Lefkoşa Merit Otel’in yılbaşı gecesini dolduran konuklar, Elif Buse Doğan’ın performansı eşliğinde 2025’e unutulmaz bir giriş yaptı.

Lezzet dolu bir gece

Öte yandan otantik atmosferi ve zengin menüsüyle fark yaratan Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House, 2025 yılına görkemli bir organizasyonla “merhaba” dedi.

Misafirlerine 2025 yılına unutulmaz bir başlangıç yapma fırsatı sunan Ottoman Kebab House, özenle hazırlanan yılbaşı organizasyonu ile hem keyifli hem de lezzet dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.

Geceye katılan konuklar, canlı fasıl müziği eşliğinde yılbaşı ruhunu doyasıya yaşarken, Oryantal Sıla Yalçın’ın büyüleyici dans performansı ile yeni yılın ilk saatlerine kadar eğlendi.

Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’un, geceyi lezzet şölenine dönüştüren usta şeflerinin hazırladığı zengin kebap ve meze çeşitleri ise konuklardan tam not aldı.

