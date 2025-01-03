‘İhtiyaçtan yaptım’

Cihangir’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Renkli Zehir Operasyonu” kapsamında 654 adet extacy türü uyuşturucu hapla yakalanan 33 yaşındaki zanlı Barış Akçimen hakkındaki soruşturma tamamladı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu hapları whatsaaptan sipariş verip Türkiye’deki bir şahsa 66 bin TL göndererek, aracı yoluyla Haspolat bölgesinden teslim alan, tanesini 400 liradan satan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

Zanlının maddi imkansızlıktan dolayı uyuşturucu sattığını söylediği açıklanırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Renkli Zehir Operasyonu’nun 21 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, Cihangir’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından düzenlenen operasyonda Akçimen’in tasarrufunda 345 adet farklı renklerde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Türkiye’den sipariş etti

Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada 309 adet daha uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının “kanunsuz uyuşturucu alma, tasarruf ve verme” suçlarından tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde Kasım ayında Türkiye’deki bir şahısla whatsaap üzerinden irtibat kurarak, 66 bin TL para gönderdiğini ve hapları Haspolat’ta belirlenen bir konumdan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının haplardan 155 tanesini Cihangir bölgesinde tanesi 400 liraya sattığını itiraf ettiğini belirtti. Zanlının maddi imkansızlıktan dolayı bu suçu işlediğini beyan ettiğini ve konu suçu işlemeye devam etme ihtimali olduğunu söyleyen polis, yargılanmaktan kaçma ihtimali bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

