Kestane hala 250 lira

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da her Perşembe kurulan halk pazarı yeni yıla yüksek fiyatlarla girdi. Salatalık, kabak, dolmalık biber kilosu 100 liradan satılırken, kışın vazgeçilmezi kestanenin fiyatı 250 liranın altına düşmedi. Pazardaki vatandaş güneyde kilosu 80 lira olan kestanenin kuzeyde 250 liradan satılmasına tepki gösterdi. Ayrıca güneyde 15 lira olan marulun Türk pazarında 50 liradan satılması dikkat çekti.
İşte fiyatlar:
Kestane: 250 TL
Çilek: 150 TL
Acı biber: 150 TL
Domates: 80-120 TL
Salatalık: 100 TL
Hurma: 100 TL
Kabak: 100 TL
Tatlı biber: 100 TL
Armut: 80 TL
Patates: 70 TL
Marul: 50 TL
Sarma: 50 TL
Roka: 50 TL
Pazı: 50 TL
Patlıcan: 60 TL
Turp: 50 TL
Pırasa: 50 TL
Elma: 45 TL
Soğan: 35 TL
Portakal: 30 TL