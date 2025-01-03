Kestane hala 250 lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her Perşembe kurulan halk pazarı yeni yıla yüksek fiyatlarla girdi. Salatalık, kabak, dolmalık biber kilosu 100 liradan satılırken, kışın vazgeçilmezi kestanenin fiyatı 250 liranın altına düşmedi. Pazardaki vatandaş güneyde kilosu 80 lira olan kestanenin kuzeyde 250 liradan satılmasına tepki gösterdi. Ayrıca güneyde 15 lira olan marulun Türk pazarında 50 liradan satılması dikkat çekti.

İşte fiyatlar:

Kestane: 250 TL

Çilek: 150 TL

Acı biber: 150 TL

Domates: 80-120 TL

Salatalık: 100 TL

Hurma: 100 TL

Kabak: 100 TL

Tatlı biber: 100 TL

Armut: 80 TL

Patates: 70 TL

Marul: 50 TL

Sarma: 50 TL

Roka: 50 TL

Pazı: 50 TL

Patlıcan: 60 TL

Turp: 50 TL

Pırasa: 50 TL

Elma: 45 TL

Soğan: 35 TL

Portakal: 30 TL