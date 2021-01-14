Purnara cehennemi

Purnara Mülteci Kampı’nda önceki gece Afrikalılar ile Suriyeliler arasında çıkan, 35 mültecinin yaralanması ve biri hamile bir kadın olmak üzere 24 mültecinin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan olayın, kamptaki insanlık dışı şartlardan kaynaklandığı bildirildi.

Haravgi “İnsanlık Dışı Şartlar Ümitsizliğe ve Olay Çıkmasına Sürüklüyor… AKEL: Mülteci Meselesine Yaklaşımın Değişmesi Gerek” başlıklı haberinde, AKEL’in, Rum Yönetimini, bir kez daha, AB finansmanını ve AKEL’in zaman zaman bu konuda sunduğu önerileri değerlendirerek mülteci meselesine yaklaşım tarzının değişmesi gerektiğini anlamaya çağırdığı bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre açıklamada “900 kapasiteli Purnara’da bin 500 siyasi sığınmacının barınmak zorunda kaldığı, çadırlara yerleştirilenlerin battaniye ve soba olmadığı için özellikle geceleri soğuğa dayanamadığı, yemeğin yetişmediği, tuvalet sayısının az olduğu ve banyo için sıcak su bulunmadığı” yönündeki şikayet ve saptamalara yer verildi. Bu durumun hem kapta tutulanları hem de ortaya çıkan birçok sıkıntıya yetişemeyen çalışanları gerdiği ve dün geceki gibi olayların patladığı eklendi.

Rum İçişleri Bakanlığı ise yayımladığı açıklamada, önceki akşam çıkan olayın “hiçbir haklı sebebi bulunmadığı” görüşünü ortaya koydu.

Fileleftheros ise, 2020 yılında, pandemi şartları içerisinde Güney Kıbrıs’a gelip sığınma isteyen mülteci sayısının 7 bini aştığını yazdı.