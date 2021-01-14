Federal çözüm geride kaldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Elizabeth Spehar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, Spehar ile yaptığı görüşmede, Barış Gücü raporu ve iyi niyet misyonu çerçevesinde sunduğu raporun detaylarının konuşulduğunu, 5+1 konferansına yönelik beklentileri ve duruşlarını aktarma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs görüşmelerinden son 50 yılda netice alınamadığına işaret ederek federal temelde bir çözüm anlayışının geride kaldığını söyledi. Tatar, 5+1 konferansından sonra bir resmi müzakere süreci başlayacaksa bunun ancak egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliği içerisinde bir çözüm için olabileceğini kaydetti.

Tatar, şu anda bir hazırlık döneminde olduklarını ifade ederek, ciddi anlamda 5+1 konferansının Şubay sonu veya Mart başında pandeminin gidişatına bağlı olarak düzenlenmesi için bir çalışmanın etkili biçimde devam ettiğini söyledi.

“Resmi süreç başlayacaksa ancak…”

Tatar, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında son 50 yıldır bir netice alınamadığını ifade ederek, “federal bir anlayışın geride kaldığını” söyledi. Tatar, 5+1 konferansından sonra bir resmi müzakere süreci başlayacaksa bunun ancak egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği içerisinde, uluslararası statüsü bağlamında iki eşit devlet için olabileceğini söylediklerini dile getirdi.

Kendisinin de bunları ilgili mercilere ileteceğini, çünkü şu anda bir hazırlık döneminde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ciddi anlamda 5+1 konferansının Şubay sonu veya Mart başında zeminin gidişatına bağlı olarak düzenlenmesi için bir çalışmanın etkili biçimde devam ettiğini söyledi.

Spehar, Anastasiadis ile de görüştü

Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar 19 Ocak’ta BM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le de görüştü.

Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için 5+1 gayriresmî konferans düzenleme kararı öncesinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını söyledi.