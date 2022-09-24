40 farklı şehre yayıldı

İran, geçen haftadan beri bir halk ayaklanmasıyla sarsılıyor. Mahsa Amini isimli genç kadının ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmasının ardından ölmesiyle başlayan eylemler büyürken, Tahran yönetimi internet yasağı getirdi.

Eylemler ülkenin 40 farklı şehrine yayılırken, bazı bölgelerde göstericiler ile polisler karşı karşıya geldi. Onlarca insanın yaşamını yitirdiği çatışmalarda cop, göz yaşartıcı biber gazı ve hatta gerçek silah kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde kadınların eylemlere önayak olduğu görülürken, birçok ülkede de göstericilere yardım eylemi yapıldı.

ABD’den destek

ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlara rağmen İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımladı. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran’da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirildi.

Bazıları hükümetten yana

Öte yandan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran’da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlendi.

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrası yönetim yanlısı sloganlar artırarak dışarı çıkan cemaate, dışarıda bekleyen kalabalık da katıldı.

