Peki bebek nerede?

Suna ERDEN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Elde edilen bilgilere göre; 23 yaşındaki Nijeryalı Precious Nneka Iyoma 16 Eylül Cuma sabahı hastanede doğum yaptı. Sezaryenle doğum yapan genç kadın, operasyonun ardından doğum servisine alındı. Bebeği de yanına verildi.

İddiaya göre genç anne, çocuğunu bir arkadaşına emanet edip, hastaneden gönderdi. Kendisi de 18 Eylül pazartesi günü hastaneden firar etti. Fakat bu firardan 3 gün sonra uyuşturucu komasına girerek yeniden hastaneye kaldırıldı. Anne yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, henüz adı konmamış bebeğin nerede olduğu tespit edilemedi.

Genç anne yoğun bakımda

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Nijeryalı Precious Nneka Iyoma’nın doğurduğu bebek kayboldu.

Elde edilen bilgilere göre; 16 Eylül Cuma sabahı doğum yapan genç kadın, bebeğini bir arkadaşına emanet edip hastaneden gönderdikten 2 gün sonra firar etti.

Ancak genç anne 21 Eylül günü ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Madde kullandığı belirtilen genç kadın hastane polisi tarafından sorgulandı.

Genç kadının ifadesinde bebeğini kaçırdıklarını söylediği, akabinde fenalaşarak yoğum bakıma alındığı belirtildi.

Iyoma’nın bebeğini para karşılığı birilerine verdiği veya taşıyıcı anne olduğu ihtimalleri konuşulurken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan hastane masraflarını ödeyecek maddi gücü olmayan annenin daha rahat firar etmek için bebeği arkadaşıyla göndermiş olabileceği de belirtildi.

Birtan: Anne bebeğini arkadaşına emanet etti

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, ortada bir kaçırılma olayı olmadığını, annenin bebeğini bir arkadaşına emanet ettiğini söyledi. Birtan, olayın polis tarafından soruşturulduğunu belirterek, “Genç anne şu an yoğun bakımda. Polis bebeğin akıbetini araştırıyor” dedi.

Polis soruşturmanın sürdüğünü ifade etti

Kaçırılan bebek iddiasıyla ilgili açıklama yapan polis ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doğum yapan yabancı uyruklu kadına ait bebeğin serviste olmadığının hastane tarafından tespit edildiğini bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde doğum yapan yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin serviste olmadığı hastane yönetimi tarafından tespit edilmesi üzerine olay polisin bilgisine getirilmiştir. Söz konusu olay polis tarafından titizlikle soruşturulmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022, 09:58