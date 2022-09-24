Sorun çözüldü

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin KKTC’ye 60 bin adet çipli pasaport hediye ettiğini açıkladı. Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni KKTC Pasaportlarını yerinde inceledi.

Bakan Öztürkler, önceki gün öğle saatlerinde Ankara temaslarını tamamlayarak İstanbul’a geçti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, küresel çip krizi ile başlayan pasaport tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılması adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği neticesinde, daha önce açıkladıkları şekilde Eylül ayı içerisinde, yeni çipli KKTC pasaport tasarımının uluslararası standartlarda hazırlandığını ve dün itibariyle pasaport sorununun tamamen ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Tamamen yerli ve milli

Daha önce Avusturya kökenli yabancı bir firmadan tedarik edilen pasaport cüzdanlarında küresel krizle yaşanan tedarik sıkıntısının vatandaşlarda ciddi mağduriyetler yaşattığını hatırlatan Öztürkler şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği ile tamamen yerli ve milli yazılımlarla e-kimlik, e-nüfus ve yeni nesil pasaport cüzdanlarının basımını yapmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz. 60 bin çipli pasaport üretimi yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. KKTC’ye dönerken basıma hazır, bin 800 yeni nesil çipli pasaport cüzdanı ile de birlikte dönüyoruz.”.

KKTC çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde yaşanan sıkıntının aşılması için sürecin başında Başbakan Ünal Üstel’in girişimlerinin önemli olduğunu hatırlatan Bakan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Pasaport konusunda Başbakanımızın girişimleriyle başlayan süreci çok yönlü olarak ilerleterek, küresel olarak sıkıntı yaşanan bu konuda önemli bir sonuç aldık. Bu sonucun alınmasında sürecin başında doğru girişimleri zamanında yapan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e ve her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ediyorum.”