Dinleyicileri mest etti

Türkiye'nin tanınmış ses sanatçısı Leman Sam, 10. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında önceki gece Girne Belediyesi Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Usta sanatçı Leman Sam, 90’lı yıllardan günümüze gönüllere taht kurmuş "İlla İlla, Ayrılığa Dayanamam, Rüzgar, Nereye Kadar, Aşkımdan Vazgeçme, Gül Güzeli, Anladım, Kavak Yelleri, Daha Gidecek Yolumuz Var" gibi şarkılarının yanı sıra türküler ve hareketli şarkıları ile Amfi Tiyatro'yu dolduran coşkulu kalabalığın eşliğinde söyledi.

Amfi Tiyatronun dörtte üçünün dolduğu gecede Sam’a 6 kişilik orkestrası ve bir kadın vokalisti eşlik etti.

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal konseri izleyenler arasındaydı.

Konseri boyunca yeniden Kıbrıs'ta konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden ve kendini "festival şarkıcısı" diye niteleyen Leman Sam, dinleyenleriyle kucaklaşıp fotoğraflar çektirdi.

Girne Kültür Sanat Günleri'nin final etkinliği 12 Ekim'de Kolpa konseri olacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022, 09:59