Beğeni topladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali Antilogos Tiyatrosu’nun iki toplumlu kadrosuyla sahneye koyduğu 1964 oyunu ile devam etti.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alan ve festivalin altıncı oyunu olan 1964’ü Michael Papadopoulou yazarken, Alexia Papalazarou yönetti.

Gianna Lefkati, İzel Seylani, Myrsini Christodoulou ve Christina Christofia’nın rol aldığı oyun, 1964 yılında Mağusa’da yer alan bir genelevde çalışan 3 Kıbrıslı Türk’ün yaşamını konu alıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği oyun sonrası dramaturg Aliye Ummmanel oyun yönetmeni Alexia Papalazarou’ya festival plaketini takdim etti.

